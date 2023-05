La sfida con la Lazio rappresenta per il Milan l'ultimo treno Champions? Incalzato in conferenza stampa, Stefano Pioli non si nasconde: "Certo che la squadra è consapevole dei jolly che abbiamo buttato via e che non possiamo buttarne via degli altri. È quasi da dentro o fuori domani. Dobbiamo fare tanti punti da qui alla fine e domani è molto importante".

Il tecnico rossonero si sofferma poi anche sulla Champions League, con l'Euroderby ormai alle porte: "Ogni stagione fa storia a sé. L'anno scorso abbiamo vinto un campionato eccezionale, siamo partiti con la volontà di rivincerlo ancora. L'anno scorso abbiamo fatto il salto quando siamo usciti dalla Champions, mentre quest'anno in Europa stiamo facendo cose eccezionali. Poi il periodo a gennaio non ci ha permesso di lottare per lo Scudetto. Solo il City tra le capoliste europee può ancora vincere Champions e campionato, noi non siamo a quei livelli lì. La Champions? I tifosi sono tutti entusiasti di questo. Non è un traguardo, sappiamo quale sia il traguardo... Ma non è che si possono giocare tutti gli anni le semifinali di Champions. Sarà un appuntamento da vivere con entusiasmo e energia, è eccitante. Ma siamo consapevoli che in campionato bisogna far meglio. Tutti i tifosi che incontro pensano cose positive".