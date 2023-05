Tocca a Stefano Pioli, allenatore del Milan, presentarsi in conferenza stampa a Milanello per parlare dell'Euroderby di ritorno contro l'Inter. Confermate le buone sensazioni in merito a Rafael Leao, il tecnico rossonero spiega anche quale deve essere la ricetta per affrontare i nerazzurri: " Credo che abbiamo un obiettivo importante ovvero vincere la partita e provare a qualificarci per la finale di Champions, che nessuno avrebbe mai pronosticato, così come a inizio anno nessuno avrebbe mai pronosticato una nostra presenza in semifinale. La preparazione sarà la migliore possibile. So che possiamo giocare una grande partita e so quanto sono forti i miei giocatori. Non sarà sufficiente il livello del secondo tempo dell'andata, dobbiamo alzare il livello. La partita è lunga, vogliamo iniziarla meglio e dobbiamo sbagliare il meno possibile e sfruttare i loro errori".

Battute rapide sulle difficoltà create da Hakan Calhanoglu in regia rispetto a Marcelo Brozovic: "L'Inter è una squadra forte che ci ha messo in difficoltà, ma non penso sia quella la situazione", e sulle parole di Simone Inzaghi a proposito dell'arbitro Clement Turpin: "Non mi piace, onestamente, mettere le mani avanti. Si tratta di un suo commento...".