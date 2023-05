Semifinale d'andata di Champions League amara per il Milan, battuto senza appello in casa dall'Inter 2-0. Il sogno finale ora si è complicato tremendamente per i rossoneri, come ammette Stefano Pioli parlando con i cronisti presenti nella sala conferenze di San Siro: "Non abbiamo cominciato come dovevamo, l'Inter ha fatto gol sulla prima palla inattiva della partita, dopo 7', senza essere mai entrata in area prima. Ma loro hanno fatto meglio nel primo tempo, dal punto di vista dell'attenzione e dei duelli. Nella ripresa siamo riusciti a fare meglio nel secondo, peccato non avere segnato un gol che avremmo meritato. Ripartiamo dal secondo tempo per provare a ribaltare il risultato".

Cosa ti fa sperare in vista del ritorno?

"Conosco la mia squadra, i miei giocatori, non siamo da meno rispetto all'Inter. Sarà pensate dal punto di vista mentale, è l'ultima occasione per andare in finale. Abbiamo la possiblità di segnare dei gol e raddirzzare la qualificazione".

Problemi sulla difesa sui calci da fermo?

"Non abbiamo tantisismi centimetri sì, loro sono stati bravi a sfruttare quell'occasione".

Come sta Bennacer?

"Non lo so, ha sentito un dolore abbastanza forte al ginocchio e non si ricorda in che occasione ha preso il colpo".

Vuoi vedere giocatori concentrati o preoccupati in questi giorni prima del ritorno?

"Credo che la situazione ideale sarebbe un po' e un po', la preoccupazone ti aiuta a prepararti meglio. I ragazzi sanno che abbiamo un'ultima occasione, dobbiamo mettere cuore e generosità per ribaltare una situazione difficile ma non impossibile".

Percentuali?

"Non sarà una passeggiata, non sarà facile, ma dobbiamo crederci perché l'aspetto mentale fa la differenza. Proveremo ad andare in vantaggio, giocando meglio soprattutto di ciò che abbiamo proposto stasera nel primo tempo".