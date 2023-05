"Domani sarà una partita pesante per il campionato e per la preparazione del match di ritorno con l'Inter, in testa abbiamo anche la Champions. Ma d'ora in poi si giocherà con la testa e con il cuore. E anche per lo Spezia sarà una partita delicata visto che per la prima volta sono in zona retrocessione". Parola di Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di MilanTV per presentare la sfida con lo Spezia che anticipa il ritorno della semifinale di Champions contro l'Inter.

Il tecnico rossonero fa anche il punto dall'infermeria: "L'infortunio di Bennacer non ci voleva, sia per il momento della stagione che per la delicatezza del ko. Leao con lo Spezia non ci sarà, ma domenica dovrebbe tornare in gruppo ed essere disponibile per il ritorno con l'Inter. Lo stesso vale per Krunic e Messias. I prossimi quattro giorni saranno decisivi per la nostra stagione: dobbiamo vincere quattro partite per andare in Champions League anche il prossimo anno".

Poi un passaggio dell'Euroderby: "Con l'Inter possiamo vincere, ma servirà una prestazione perfetta. Non siamo soddisfatti della prestazione dell'andata e del risultato. Ora dobbiamo pensare a vincere la partita, abbiamo le qualità e le potenzialità per farlo. Per riuscirci, però, servirà crederci fino alla fine e fare una prestazione perfetta".