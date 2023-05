Dopo Paolo Maldini, è Stefano Pioli a commentare a Sportmediaset l'eliminazione dalla Champions del Milan a un passo dalla finale di Champions per mano dell'Inter: "La delusione è grande, il percorso è stato importante, ma volevamo andare in finale e provare a vincerla - le sue parole -. La delusione c'è perché è un derby e perché è stata condizionata dai primi 15' dell'andata. L'Inter è stata molto forte, abbiamo avuto due occasioni per sbloccarla stasera, ma sarebbe stato comunque difficile. Non posso rimproverare nulla ai nostri giocatori. Dispiace, ora finiamo bene il campionato".

Qualche rimpianto?

"Chiaro che se sei sotto di 2-0 dopo 11' all'andata... L'Inter ha vinto le due partite, ma non penso che abbia dominato al ritorno. Però non siamo riusciti a fare gol, questo è stato il nostro limite".

Potevi cambiare qualcosa prima?

"Cosa intendi? Stavo facendo i cambi, poi abbiamo preso il gol. Lì la partita è praticamente finita, a livello mentale è stata una brutta botta".

C'è un filo conduttore nei derby del 2023?

"Non siamo stati pericolosi come al solito, per mancanza nostra oltre che per la solidità difensiva dell'Inter. E' chiaro che il livello deve essere alto, se no rischi di non vincere. Ci abbiamo provato, ma siamo stati poco precisi e lucidi. L'Inter, alle prime situazioni, ci ha fatto gol. Noi non ci siamo riusciti".