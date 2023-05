Non nasconde la sua amarezza Olivier Giroud per l'esito triste sul fronte rossonero della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Intervistato da BT Sport, l'attaccante francese vuole comunque rendere il merito alla propria squadra: "Sapete che a questi livelli i piccoli dettagli fanno la differenza. All'andata hanno fatto due gol in tre minuti ed è diventato tutto difficile per noi. Ma eravamo comunque rimasti in partita per il ritorno, avremmo potuto segnare nel primo tempo ma non ce l'abbiamo fatta, pur avendoci sperato fino alla fine. Poi il gol di Lautaro Martinez ha reso tutto molto più difficile. Li abbiamo battuti in campionato ma in queste due partite hanno meritato di passare il turno".

Sicuramente ad agosto non pensavate di andare così avanti nella competizione e ora siete delusi per aver mancato la finale.

"Sì, se la gente mi avesse detto che al primo anno al Milan avrei vinto lo Scudetto e al secondo sarei arrivato in semifinale di Champions con un gruppo comunque molto giovane e con poca esperienza, avrei firmato subito. Ma sono un tipo competitivo, arrivare a questo punto del torneo e perdere è molto doloroso, specialmente contro l'Inter. Ma dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto sin qui, ora dobbiamo tornare a pensare al campionato e alla qualificazione alla prossima Champions. Dobbiamo ingoiare questo rospo e guardare avanti: ci restano tre partite da giocare, spero di qualificarmi alla Champions dell'anno prossimo".