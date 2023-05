Atteso domani a San Siro per Milan-Inter, semifinale d'andata di Champions League, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, fondo che ha acquistato il club rossonero lo scorso anno, ha esternato le sue sensazioni a poche ore dall'euroderby: "La mia carica agonistica è in circolo e voglio vincere più di ogni altra cosa. Ma dal punto di vista commerciale non perderò di vista il fatto che dobbiamo qualificarci anche per la Champions del prossimo anno", le sue parole a Sportico.com.