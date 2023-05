"Non è la prima volta che approcciamo questa partita non bene, hanno avuto troppi spazi, troppe giocate facili, abbiamo perso troppi inserimenti. E così il pallino del gioco è stato nelle loro mani, loro giocano con più fiducia e noi invece abbiamo faticato. Sinceramente questo non deve più succedere, era una partita troppo importante per avere un approccio così" sono le parole del capitano del Milan, Davide Calabria che si è espresso a Sportmediaset con tutto il rammarico per la prestazione della sua squadra e il risultato ottenuto ieri contro l'Inter.