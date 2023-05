La dimensione mondiale dell'euroderby di Champions League ha un'eco ovviamente anche nella vicina Spagna, patria di Brahim Diaz, protagonista in queste ore di un'intervista con il quotidiano madrileno Marca. "Abbiamo già affrontato l'Inter tante volte... Sarà una partita pazzesca, con tanti duelli e dove si vedrà quali colori dominano la città - le parole dell'ex City e Real -. Sarà emozionante, di sicuro.

Se c'è tensione? Abbiamo avuto tante 'finali' di fila e abbiamo avuto poco tempo per pensare. Ma siccome sappiamo che affronteremo l'Inter, c'è un'atmosfera da derby. È palpabile per le strade, la gente non vede l'ora che arrivi il giorno della partita".