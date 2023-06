Unico assente del Manchester City nell'allenamento odierno all'Etihad Campus, Kyle Walker tranquillizza i tifosi rispetto alla sua presenza nella finale di Champions League contro l'Inter di sabato prossimo: "Sto bene, sto solo invecchiando - la battuta dell'inglese ai media locali -. Sto bene, mi sono preso solo un giorno in più di recupero…. La Champions è lì, da afferrare. Se noi come gruppo di giocatori vogliamo essere paragonati al Manchester United del Treble, dobbiamo andare a prenderci questa opportunità. Queste opportunità non si presentano troppo spesso..."