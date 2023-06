C'è una nota stonata nella serata di gloria del Manchester City, rappresentata dall'infortunio di Kevin de Bruyne: il giocatore belga è dovuto uscire prima della fine del primo tempo, rimpiazzato da Phil Foden, per un serio problema fisico. Intervistato da BT Sport dopo la finale di Champions League, De Bruyne ha spiegato il problema accusato: "Sono stati due mesi difficili per me, ho avuto molti problemi con il mio tendine del ginocchio che ora è saltato via. È quello che è. Ho fatto di tutto per stare bene ed è un peccato perché mi sono sentito davvero bene nella prima mezz'ora, so che stavo facendo bene ma la squadra è abbastanza forte e abbiamo vinto".

Secondo il Daily Mail, De Bruyne potrebbe essere costretto ad un lungo periodo di stop qualora la diagnosi fosse confermata: probabile un'assenza di almeno tre mesi, il che significherebbe saltare Community Shield e Supercoppa Europea.