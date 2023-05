Intervistato dalla rivista di moda e musica Gaffer, l'attaccante del Milan Rafa Leao ha risposto a proposito dei suoi sogni futuri, partendo da quella Coppa dalle grandi orecchie, al momento contesa con i cugini dell'Inter con i quali si scontrerà domani la squadra di Stefano Pioli. "In quale campionato vorrei giocare in futuro? La Serie A è ben posizionata, ma direi sicuramente la Premier in futuro". Ma prima il grande sogno: "Mi piacerebbe vincere la Champions e il Pallone d'oro".