Il vantaggio minimo conquistato dal Barcellona sull'Inter dopo il primo tempo del Camp Nou non aveva lasciato del tutto tranquillo Xavi Hernandez che, prevedendo in anticipo quanto si sarebbe puntualmente verificato nella ripresa, all'intervallo aveva ammonito i suoi difensori della pericolosità dei lanci lunghi di André Onana: "Quando lanciano lungo i nostri centrali restano soli - le parole del tecnico blaugrana captate dai microfoni disposti nel tunnel che collega gli spogliatoi al terreno di gioco -. Quando rilancia Onana dovete rientrare tutti come animali. Lo hanno già fatto e voi siete rimasti sull'esterno, c****".