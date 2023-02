In attesa di affrontare l'Inter in Champions League, il Porto va a sbancare il José Alvalade superando lo Sporting Lisbona per 2-1 nella 20esima giornata del campionato portoghese. Tutte nella ripresa le reti: apre le danze Mateus Uribe per la squadra di Sergio Conceiçao al 60esimo, poi nel recupero arriva prima il raddoppio dei Dragoes con Pepe poi la rete della bandiera per i biancoverdi firmata da Youssef Chermiti. Con questo risultato il Porto mantiene stabilmente il secondo posto a -5 dal Benfica, mentre lo Sporting resta quinto a quota 38.