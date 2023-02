Il Porto non ci sta. Dopo la sconfitta contro il Gil Vicente, il club portoghese ha diramato un comunicato con all'interno durissime critiche nei confronti dell VAR, denunciando una sonora disparità di trattamento rispetto alla capolista Benfica: "Come falsare la classifica di un campionato? Le risposte possibili sono tante, ma poche saranno così chiare come gli episodi del 22esimo turno. Manca un'espulsione per un giocatore del Benfica e un rigore al Vizela, il VAR non è intervenuto.