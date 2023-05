Si affievoliscono ora dopo ora le possibilità di vedere Rafael Leao titolare nel Milan che stasera affronterà l'Inter, nel primo round dell'euroderby di Champions League. Il portoghese, dalle 13 in ritiro con la squadra all'hotel Melià dopo il provino svolto in mattinata a Milanello, non ha ancora smaltito del tutto l'elongazione all'adduttore accusata sabato scorso con la Lazio, per questo è praticamente da escludere che possa partire dal via nella prima delle due semifinali. Al suo posto giocherà Alexis Saelemaekers. Lo riporta Sky Sport.