Roger Schmidt e il suo staff, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, hanno vivisezionato guardando molteplici volte Inter-Porto e Porto-Inter per preparare al meglio il doppio confronto europeo con i nerazzurri. Il tecnico tedesco del Benfica , aggiungono i colleghi della rosea , vuole arrivare preparato al massimo, sotto il profilo della conoscenza degli avversari al match di martedì, soprattutto dopo che il ko con la squadra di Conceicao di venerdì scorso ha generato qualche dubbio nella sua testa. "Non vuole che la storia si ripeta con l'Inter", si legge.

A proposito di pensieri, l'ex PSV è preoccupato anche per quanto riguarda le scelte di formazione, visto che dovrà fare a meno sia dello squalificato Otamendi (tornerà al ritorno a San Siro) che dell'infortunato Bah (salterà entrambe le gare). Sull'out di sinistra, la coperta è corta: il serbo Ristic è out dall'inizio di febbraio per un problema a una coscia e il titolare Grimaldo, uno dei parametri zero più ricercati sul mercato, non è al top, dopo una botta subita proprio col Porto.