Nell'altra sfida degli ottavi di finale di Champions League, Gvardiol replica a Mahrez, alla Red Bull Arena, così finisce in parità (1-1) tra Lipsia e Manchester City. Una gara vissuta sull'andamento delle accelerazioni, caratterizzate dal costante e solito dominio di gioco dei Citizens, che non sono riusciti a capitalizzare la catena di passaggi efficiente per siglare il definitivo vantaggio. Curiosità? Pep Guardiola non ha effettuato alcuna sostituzione. Il ritorno all'Etihad Stadium sarà molto diverso: tutti ne sono consapevoli. Anche i diretti protagonisti.