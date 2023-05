"Se ci siamo calmati dopo mercoledì? Non ci fermiamo". Parola di Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea che può portare il Manchester City a vincere la Premier League. Il tecnico dei Citizens, avversario dell'Inter nella finale di Istanbul, mette ovviamente nel mirino anche l'appuntamento di giugno: "Ovviamente siamo soddisfatti di giocare la finale di Champions League, ma non ci si può fermare, ora sta arrivando la cosa più difficile".

"In semifinale di Champions League abbiamo incontrato la migliore squadra in questa competizione (il Real Madrid, ndr). Hanno fatto 11 semifinali in 13 anni. Essere passati contro di loro ci dà fiducia e merito - sottolinea Guardiola -. Ce l'abbiamo fatta contro Arsenal, Liverpool, United, le grandi squadre in casa. Ci sentiamo forti, fiduciosi con la nostra gente".