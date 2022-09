Vince anche il Barcellona di Xavi per 0-4 sul campo del Cadice: in rete De Jong, Lewandowski, Ansu Fati e Dembelé. La partita però è stata interrotta nel finale per quasi un'ora a causa di un malore accusato da un tifoso della squadra padrona di casa. Attimi di paura all'Estadio Nuevo Mirandilla, con il sostenitore che è stato trasportato in ospedale dopo le prime cure mediche sul posto. Ora è in condizioni stabili grazie anche alla reattività del portiere Ledesma che ha lanciato il defibrillatore in tribuna.