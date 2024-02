Sarà tutto esaurito a San Siro domani per Inter-Atletico Madrid anche grazie all'invasione di tifosi spagnoli attesa a Milano. Secondo il Mundo Deportivo, è attesa infatti la mobilitazione più imponente di sostenitori dei Colchoneros in questa stagione europea con 3.500 hinchas attesi sulle tribune del Meazza. Un esodo che non si verificava dalla sfida contro il Manchester City di due stagioni fa. In questa stagione, erano arrivati in poco più di 500 a Roma, 878 erano quelli presenti a Glasgow contro il Celtic e 1.500 a Rotterdam per il match col Feyenoord.