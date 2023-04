Al Benfica, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, Enzo Fernandez ha vissuto una parentesi breve ma intensa, prima di convincersi che dopo il Mondiale vinto con l'Argentina fosse il momento giusto per spiccare il volo al Chelsea: "Ho vissuto un periodo molto buono al Benfica - ha raccontato il centrocampista a UEFA.com -. Quando ero al River, mi sono state presentate due opzioni diverse dal Benfica, ma non ho mai dubitato della mia decisione di andare lì. È un club davvero grande che punta a farti crescere. Ho avuto la fortuna di avere un grande allenatore come Roger Schmidt".