Settimana nerissima per Stefano Pioli che ieri sera ha salutato l'ultimo trofeo possibile stagionale, un addio dolorosissimo per l'allenatore rossonero che ha incassato l'ennesima sconfitta del 2023 per mano dei cugini dell'Inter. Per l'occasione, l'allenatore parmigiano ha ricevuto un premio di consolazione, ben lontano però da quello sognato: trattasi del Tapiro d'oro di Striscia la notizia che, dopo la partita di ieri di San Siro ha intercettato l'allenatore ex Fiorentina che ha incassato il danno e anche la beffa: "Le ho portato l’unico premio che vincerà quest’anno - lo ha incalzato Staffelli al momento della consegna -.

Qualcuno della squadra l’ha delusa?", domande alle quali Pioli ha così risposto: "Abbiamo dato il massimo. Quando vai così in alto e poi cadi ti fai ancora più male".