Vi infastidisce che venga detto che sarete giudicati solo in base alla vittoria o meno della Champions nonostante il vostro gioco? Viene incalzato Phil Foden da Sky Sports UK che con onestà risponde: "Sì, onestamente un po'. Soprattutto per quanto siamo dominanti in Premier League, un campionato con grandi squadre e grandi giocatori, sempre molto competitivo. Quindi un po' sì. Ma ora possiamo mettere le cose a posto vincendo la finale" chiosa il citizens.