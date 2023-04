Vietato distrarsi prima della Champions League. Un concetto che vale tanto per l'Inter quanto per il Benfica, che domani sfiderà il Porto nell'attesissima sfida di alta classifica del campionato portoghese. "Certo, è una partita molto importante, ma per me è la partita più importante perché è la prossima - le parole di Roger Schmidt, tecnico delle Aguias, in conferenza stampa -. È una partita speciale, ovviamente, ma abbiamo già giocato grandi partite in questa stagione, a partire dalle qualificazioni alla Champions League, dove abbiamo avuto molta pressione. È un grande match per i tifosi, questo è ovvio, ma il mio compito è preparare i giocatori in modo che possiamo sfruttare il momento in cui viviamo per giocare un'ottima partita ed essere al massimo livello. Non abbiamo bisogno di fare niente di speciale, dobbiamo solo raggiungere il nostro miglior livello".