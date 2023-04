Al termine della gara persa 2-1 contro il Porto venerdì scorso, Rui Costa, presidente del Benfica, è entrato negli spogliatoi per mandare un messaggio di sostegno alla squadra e a Roger Schimdt rafforzando un concetto: l'obiettivo principale della stagione resta la vittoria del campionato portoghese, nel quale Joao Mario e compagni hanno fatto un percorso praticamente netto. Non è il caso, secondo l'ex Milan e Fiorentina, di mollare proprio in questo momento della stagione, anche perché dopo la gara di Champions con l'Inter, le Aguias scenderanno in campo per sfidare il Chaves con ben sette punti di margine sulla seconda in classifica.