Tegola pesante per il Bayer Leverkusen che perde Victor Boniface per diverse settimane. Come riporta Sky Sport DE, infatti, l'attaccante delle Aspirine ha rimediato un problema muscolare alla coscia con la nazionale nigeriana e tornerà nel gennaio 2025. Certa, dunque, la sua assenza per il match di Champions League contro l'Inter, in programma il 10 dicembre in Germania.