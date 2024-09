Il destino di Jonathan Tah rischia di occupare a lungo i discorsi in casa Bayer Leverkusen. Il difensore nazionale tedesco, il cui contatto col Werkself andrà in scadenza a giugno, è destinato a lasciare il club campione di Germania; Max Bielefeld, membro del comitato consultivo, ha recentemente sottolineato che la permanenza a Leverkusen del giocatore è molto improbabile. L'interesse dell'Inter è già noto e anche il Barcellona è sulle sue tracce, ma per Tah potrebbe aprirsi anche una pista che porta in Inghilterra.

Il caporedattore della Bild Christian Falk spiega infatti come Tah possa essere la prima scelta del Liverpool, alle prese con l'eredità di Virgil van Dijk: "Se il Liverpool bussa, c'è una grande possibilità che giocherà in Premier League la prossima stagione. Anche il contratto di Virgil van Dijk con il Liverpool durerà solo fino alla fine di giugno 2025 e l'olandese avrà 34 anni. La Premier, poi, è il grande sogno di Tah", ha spiegato a CaughtOffside.