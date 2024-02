Ancora un appuntamento con la vittoria esterna rimandato per l'Atletico Madrid di Diego Simeone che dopo il ko di San Siro in Champions League pareggia per 2-2 contro l'Almeria. A fine partita il tecnico dell'Atletico, in conferenza stampa del Power Horse Stadium ha così analizzato il risultato ottenuto dai madrileni: "Abbiamo iniziato molto bene, avevamo il pallone di Barrios che non è riuscito a controllare, quello di Memphis... Loro sono stati molto lucidi nel condurre la partita, mentre noi siamo stati deboli nei gol che abbiamo subito, non abbiamo avuto la solidità che servono quelle azioni. Alcune situazioni ci potevano costare la partita. In attacco abbiamo avuto occasioni, ma dobbiamo migliorare la trama difensiva, ma il gol arriverà" ha ammesso il Cholo che poi ha aggiunto: "Avremmo potuto essere più lucidi ma mi è piaciuta l'energia con cui ha giocato la squadra. L'hanno sempre cercata, ci hanno messo impegno fino alla morte, mi piace che avevano la voglia, ci è mancata la forza".

Differenza di risultati fuori e dentro casa.

"L'unica cosa che posso spiegare è che l'allenatore prepara male le trasferte, la responsabilità è sempre mia. Ci sono tante partite".

Sicurezza difensiva.

"Dipende dal nostro lavoro e dal coinvolgimento che la squadra potrà avere. Per migliorare in difesa si inizia vincendo i duelli. So che hanno tutto quello che chiedo a loro, me lo hanno dimostrato, dipende prima da me, devo insistere di più, cercare di tirar fuori tutte le potenzialità che hanno dentro e ci riuscirò".