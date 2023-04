Se l'Inter piange, il Benfica non ride. Caduta pericolosa delle Aquile che scivolano in malo modo in casa de Chaves e, con la contemporanea vittoria del Porto, rimettono in discussione un campionato che solo fino a una settimana fa sembrava blindato. A parte l'infortunato Florentino, in campo tutti i migliori, eppure la squadra do Roger Schmidt non è riuscita a sfondare il muro degli avversari e ha rimediato la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Il gol dei padroni di casa è arrivato nel finale con Abass, lanciato verso Vlachodimos da uno scivolone di Otamendi.