Ieri sera l'Olanda si è arresa all'Inghilterra nella semifinale degli Europei 2024, una sconfitta dolorosa perché arrivata proprio nel finale con un gol di Ollie Watkins che ha bruciato nell'uno contro uno Stefan de Vrij. Proprio il difensore dell'Inter ha commentato con grande amarezza la fine della spedizione Oranjie ai microfoni di Sky: "C'è grande delusione adesso. Nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo, siamo stati un po' passivi. Molto meglio nella ripresa, abbiamo avuto anche delle occasioni. Poi purtroppo è andata com'è andata".

Nel primo tempo l'Olanda ha perso per infortunio uno dei suoi riferimenti, Memphis Depay: "Dispiace quando un giocatore si infortuna com'è successo a Memphis, che è molto importante per noi. Ma abbiamo una squadra forte e chi ha giocato ha disputato un grandissimo Europeo. Oggi (ieri, ndr) la vittoria poteva andare da entrambe le parti, purtroppo siamo finiti in quella sbagliata".