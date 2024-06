Stefan de Vrij ha fatto coppia con Ronald Koeman nella conferenza stampa organizzata per anticipare i temi di Olanda-Austria di domani sera. Il difensore orange ha esordito parlando di Marko Arnautovic, suo compagno di squadra all'Inter: "Sarà bello incontrarlo, parla anche un buon olandese".

In seguito, l'ex Lazio ha parlato dell'evoluzione di Koeman come allenatore:"Non è cambiato molto come persona. Come allenatore, invece, ha fatto passi da gigante dopo l'esperienza al Barcellona, è migliorato anche a livello comunicativo".

Infine, De Vrij è andato in dribbling di fronte alla domanda di un giornalista tedesco che gli chiedeva quali aspettative ci sono attorno all'Olanda a Euro 2024: "È meglio chiedere ai giornalisti che sono qua in sala, noi ci pensiamo il meno possibile".