Milan Games Week & Cartoomics: pronto il lancio della piattaforma Inter Esports

L'Inter diventa la prima squadra italiana ad avere una propria piattaforma completamente dedicata ai tornei di Esports

L’Inter conferma il proprio impegno nel mondo Esports e, per il secondo anno consecutivo, prenderà parte alla Milan Games Week & Cartoomics, dove si disputerà la finale del primo torneo giocato sulla nuova piattaforma targata Inter Esports. È quanto evidenzia il club nerazzurro in una nota ufficiale in cui viene anche ricordato che l'Inter "diventa così la prima squadra italiana ad avere una propria piattaforma completamente dedicata ai tornei di Esports e apre a nuove opportunità per coinvolgere la fanbase globale e collaborare con nuovi brand partner.