Esports, l’Inter ottiene il primo badge di operatore qualificato del settore

Il riconoscimento permetterà di identificare le società qualificate per progetti e consulenza sulla materia

L’Osservatorio Italiano Esports rilascia i suoi primi OIES Badge agli operatori del settore di cui è stata accertata la competenza nell’offrire consulenza. L’attestazione ha validità annuale e consiste in un riconoscimento provvisto di QR Code che può essere inserito nei materiali di comunicazione fisici e digitali, e dà la possibilità all’operatore di mostrare i suoi servizi alle aziende in modo qualificato.

Tra i primi operatori del settore a ricevere il riconoscimento ci sono agenzie, team e professionisti singoli: all'interno delle squadre che hanno ottenuto questo certificato, c'è anche il team Inter Esports, insieme al Monza. È un traguardo molto importante per tutto il panorama esportivo italiano, visto che per la prima volta saranno riconosciuti gli operatori con competenze qualificate nel proporre servizi in Esports e Gaming marketing alle aziende. Attraverso l’OIES Badge, infatti, le aziende che vorranno investire nel settore avranno a disposizione un quadro completo delle società a cui affidarsi, per ricevere consulenza e creare progetti. Tutte le società e i professionisti che hanno ricevuto l’OIES Badge saranno inoltre iscritte nel Registro Pubblico dell’Esports, sviluppato dall’Osservatorio come strumento di promozione degli operatori qualificati.