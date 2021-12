Altro traguardo per Inter Esports: i nerazzurri in prima classe Maestri FGS

I nerazzurri qualificati direttamente alla Team of the Season Cup

Altro obiettivo raggiunto da Inter Esports che "entra a far parte della prima classe dei Maestri FGS. Il team nerazzurro entra quindi di diritto nell’elite competitiva di FIFA insieme ad altri 16 club Esports di tutto il mondo e si qualifica direttamente alla competizione più rivelante di quest’anno, la Team of the Season Cup. La prima classe dei Maestri FGS è formata da 16 squadre, ognuna con due componenti: Pedro Resende e Victor “Tore” Dos Santos rappresentano la squadra nerazzurra, l’unico club di calcio italiano ammesso, grazie agli importanti risultati ottenuti nei precedenti impegni competitivi" come si legge su Inter.it.