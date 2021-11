Zugaro a FcIN: “Sogno l’Inter ma è dura. Occhio di riguardo per Dimarco”

L'esterno attualmente in prestito alla Virtus Verona: "Voglio crescere e arricchire il mio bagaglio di giocatore"

Terzo prestito in Serie C e trafila che prosegue nel migliore dei modi per Davide Zugaro, duttile terzino che dopo essersi diviso tra Olbia e Giana Erminio in estate si trasferisce dall'Inter alla Virtus Verona. “Mi sto trovando molto bene, è un ambiente accogliente e familiare. Queste sono piazze utili per la C, l'ideale per noi giovani – ha raccontato il difensore a FcInterNews.it -. Cosa mi aspetto? Voglio crescere e arricchire il mio bagaglio di giocatore. Spero in una stagione importante in cui ottenere soddisfazioni personali e di squadra”.