Skriniar, rinnovo atteso entro fine marzo: tutti i dettagli

Lo slovacco si legherà ai nerazzurri fino al 2026 a 4,5 milioni a stagione

In attesa di quello per Marcelo Brozovic, l'agenda dei rinnovi in casa Inter prevede altri annunci nelle prossime settimane. uno dei più attesi è sicuramente quello di Milan Skriniar, attualmente legato ai nerazzurri fino al 2023, scadenza non particolarmente distante per un elemento fondamentale nella squadra di Simone Inzaghi. Il classico 'asset' societario da blindare prima possibile. Eppure non c'è alcuna ansia ambo i lati, perché la volontà dello slovacco non è mai stata in discussione: per lui esiste solo il nerazzurro e non ha mai preso in considerazione alternative, anche quando si parlava di una sua possibile cessione nella prima stagione sotto la gestione di Antonio Conte.