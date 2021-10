L’ex agente di Tchouameni a FcIN: “Nel 2018 l’Inter lo voleva, bastavano 3 milioni”

Gregoire Akcelrod: "Incontrai Ausilio, il problema fu che all’epoca il club doveva sottostare al Financial Fair Play"

Oggi tutto il mondo conosce Aurélien Tchouaméni, il giovane centrocampista che con il Monaco e soprattutto con la Nazionale francese sta meritando gli applausi e gli elogi da predestinato. Un giocatore che nel 2019 fa sarebbe potuto arrivare all’Inter. Gregoire Akcelrod, l’ex agente del talento 21enne, in esclusiva per FcInterNews, svela cosa accadde un paio di stagioni fa. “Incontrai per la prima volta Aurélien nel 2015, quando aveva 15 anni. Era un ragazzo molto amichevole, intelligente e molto maturo per la sua età, doti chiaramente importanti per un giocatore di calcio. Il giorno successivo, quando tornai al campo per vedere l’allenamento, commisi un errore. Siccome ero molto lontano, lo confusi con un altro giocatore, che non era assolutamente di qualità. E rimasi poi colpito quindi da un altro giocatore, che dominava la scena, uno che faceva la differenza. Pensai: ‘Wow, è come Pogba’. Aspettai la fine della seduta ed ecco che proprio quel ragazzo con quelle scarpe da re si avvicinò a salutarmi. Capii quindi fosse Tchouaméni e non ebbi il minimo dubbio: sarebbe diventato un top player, grazie alle sue caratteristiche tecniche e fisiche”.