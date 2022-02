Il primo tecnico di Gosens a FcIN: “Al Dordrecht per 5mila euro. Ci guidò alla promozione”

Harry van den Ham: "Contro l'Emmen segnò una doppietta con due botte dalla distanza. Si prese la squadra sulle spalle e ci condusse alla vittoria"

Lavoratore instancabile, ormai punto di forza della Germania, acquisto top dell’Inter. Robin Gosens per arrivare a Milano ha davvero fatto la gavetta. Un percorso che Harry van den Ham, il primo allenatore del tedesco in una squadra professionista, ha bene in mente: “Il primo ricordo che ho di lui è di una trasferta, un giovedì sera, ad Haarleem, per una partita del Vitesse. Il loro allenatore Peter Bosz è un mio amico e dovevo visionare un altro giocatore per portarlo eventualmente all’FC Dordrecht, la mia squadra. Appena però vidi Gosens, me ne innamorai calcisticamente. Giocava a centrocampo, domandai cosa facesse lì e per quale motivo non giocasse in prima squadra. Chiesi maggiori informazioni, provai a portarlo subito da noi perché puntavamo alla promozione nella Serie A olandese. Aveva tutto: dinamicità, spinta, doti nell’uno contro uno, box to box. Dissi: ‘Dammelo in prestito e con me esploderà’. Inizialmente non fu possibile finalizzare il trasferimento, ma poi ci riuscimmo, lo pagammo 5 mila euro”.