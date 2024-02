Niente conferenza stampa, né dichiarazioni a InterTV. Simone Inzaghi non comparirà quest’oggi davanti a nessun media, visto che in settimana è intervenuto ai microfoni di più testate in Champions League. Appuntamento solo rimandato a domani comunque per il tecnico nerazzurro che quest’oggi, insieme alla squadra, partirà per Lecce con un volo in programma alle 18 odierne.

