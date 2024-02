Tutti in gruppo, ad eccezione di Acerbi e Cuadrado che hanno lavorato a parte. Assente Sensi per via dell’operazione a cui il centrocampista si sottoporrà a stretto giro. È questo il quadro degli allenamenti odierni ad Appiano Gentile, appurato da FcInterNews. Domani niente ritiro, martedì mattina la squadra si ritroverà nel centro sportivo nerazzurro per colazione.

