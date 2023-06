Non ci sarà riscatto per Eddie Salcedo da parte del Genoa. Ma non è ancora detto che l'attaccante di origini colombiane non possa rimanere nel club dove è cresciuto calcisticamente: secondo quanto appurato da FcInterNews.it, infatti, il Grifone non eserciterà l'attuale opzione di riacquisto fissata a 4 milioni di euro, ma cercherà di trattare con l'Inter per ottenere uno sconto. Salcedo, tornato in rossoblu dopo una prima parte di stagione a Bari, ha collezionato otto presenze con due reti nella cavalcata promozione della squadra di Alberto Gilardino.