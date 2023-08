Sembrava non ci fossero reali problemi, invece dopo l'incontro con il padre oggi nella sede dell'Inter la trattativa per Lazar Samardzic ha subito una frenata. Nulla di insormontabile, ma di fronte alle nuove richieste la dirigenza nerazzurra è rimasta perplessa e si è presa del tempo per valutare tutto. In pratica, dopo la trattativa condotta dall'intermediario Rafaela Pimenta, le parti avevano concordato un ingaggio da 1,8 milioni a stagione a salire per il giovane centrocampista. Tutto fatto, fino all'ingresso in scena del padre, l'agente ufficiale, che ha alzato la posta chiedendo una commissione più alta e uno stipendio di circa 2-2,5 milioni a salire per il figlio. Probabilmente perché si aspettava qualcosa di meglio dal punto di vista economico alla luce del salto da Udine a Milano (e del vociferato interesse del West Ham).

Adesso la palla è nella metà campo dell'Inter, che è infastidita da quanto accaduto ma conta di risolvere tutto entro 48 ore, anche perché perdere Samardzic in questo momento storico non sarebbe il massimo per il club, soprattutto dopo aver definito ogni dettaglio con l'Udinese e aver sottoposto il classe 2001 alle visite mediche.