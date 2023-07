Il futuro delle fasce dell'Inter dovrebbe passare dalla Bundesliga. Posto che Federico Dimarco e Denzel Dumfries rimangono i titolari a sinistra e a destra, per quanto riguarda i loro backup sono previste novità. Robin Gosens ha molte possibilità di trasferirsi in Germania, dove sarebbe titolare e guadagnerebbe punti in vista di un eventuale convocazione per gli Europei dell'anno prossimo che si disputeranno proprio nella sua terra. L'interesse nei suoi confronti non è un mistero, Union Berlino e Wolfsburg lo hanno manifestato verbalmente ma per adesso non ancora in modo concreto. Manca infatti quell'offerta ufficiale da almeno 15 milioni per convincere l'Inter a privarsi dell'ex Atalanta. Se arrivasse allora il piano non è cambiato: al posto di Gosens via libera a Carlos Augusto del Monza.

A destra la situazione è un po' più fluida: perso Raoul Bellanova, trasferitosi a Torino, in questo momento alle spalle di Dumfries c'è solo Valentino Lazaro, rientrato dal prestito al Torino ma solo di passaggio ad Appiano Gentile. Il suo agente Gordon Stipic sta cercando un'opzione interessante soprattutto in Germania dove c'è stato qualche timido sondaggio. Con il contratto in scadenza nel 2024 la richiesta economica dell'Inter per l'austriaco non sarebbe superiore ai 5-6 milioni di euro, cifra che comunque verrebbe reinvestita nella ricerca del sostituto. Tra i giocatori in lista figurano gli ormai noti Emil Holm, Ivan Fresneda, Marcus Pedersen, a conferma che comunque la dirigenza nerazzurra voglia fare un investimento nel ruolo.

