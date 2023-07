Entro venerdì, come appurato da FcInterNews.it, Giovanni Fabbian firmerà il prolungamento del suo attuale contratto protraendolo fino al giugno 2028, altri 5 anni che confermano quanto l'Inter conti su questo giovane talento. Ma non solo i nerazzurri si sono accorti di lui, visto che davanti alla sede di Viale della Liberazione c'è una fila virtuale di pretendenti all'ingaggio del centrocampista classe 2003, che salvo ripensamenti dovrebbe svolgere una prima stagione di apprendistato in Serie A dopo quella proficua in Serie B a Reggio Calabria. Una volta definito il rinnovo, non rimarrà che scegliere tra le numerose richieste arrivate: Lecce, Frosinone, Salernitana, Genoa, Udinese e Hellas Verona si sono già fatti avanti, soprattutto i salentini che sono in pressing quasi quotidiano per convincere la dirigenza nerazzurra.

Per quanto concerne la formula, fosse per l'Inter sarebbe un prestito secco ma è possibile che l'acquirente riesca a strappare un diritto di riscatto. Ovviamente, in questo caso ci sarebbe un diritto di contro riscatto in favore del club milanese, con differenza minima. Sarebbe, in altre parole, un premio di valorizzazione per chi darà a Fabbian l'opportunità di misurarsi su palcoscenici importanti e prepararlo a quello che potrebbe essere il suo ritorno a Milano nella stagione successiva.

