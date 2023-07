Movimenti anche in seno alla Primavera dell'Inter. In giornata, secondo quanto appreso da FcInterNews.it, la neo nata agenzia Eleven Elite ha incontrato la dirigenza nerazzurra per definire il passaggio del giovane Gabriele Ciuffo dall'Inter alla Sampdoria. Una nuova avventura per il centrocampista che proseguirà la carriera alla squadra ligure, in Serie B.