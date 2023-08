In questo momento la dirigenza dell'Inter è impegnata soprattutto sulla trattativa con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard, l'ultimo tassello mancante nella rosa nerazzurra. Ma l'eventuale e auspicato arrivo del francese potrebbe non essere l'ultima operazione di mercato in questa sessione. Rimane assolutamente in piedi l'ipotesi di un addio di Joaquin Correa, anche se Simone Inzaghi oggi in conferenza ha parlato del reparto offensivo come se fosse quello definitivo a sua disposizione.

In realtà el Tucu è nella lista dei partenti, ma in Viale della Liberazione si attende un'offerta soddisfacente soprattutto per lui, che finora non ha preso in considerazione molte alternative all'Inter. E al posto di Correa, il candidato a subentrargli in questo momento è Alexis Sanchez, attualmente libero e quindi innesto low cost, con stipendio che sarebbe alla portata delle finanze nerazzurre e un contratto di breve durata. Ma soprattutto un giocatore che conossce bene l'ambiente e la scorsa stagione, con il Marsiglia, ha dimostrato di poter fare ancora la differenza ad alto livello nonostante le 34 primavere.

Al momento il cileno rimane in serena attesa e fiduciosa, non ha fretta di prendere una decisione e vuole aspettare le mosse dell'Inter. Le proposte gli stanno arrivando (il Santos si è già fatto avanti e qualche sondaggio dall'Arabia c'è stato) ma la priorità del Nino Maravilla resta l'Italia e, nello specifico, l'Inter dove si è trovato bene fino a quando, la scorsa estate, è stato accompagnato alla porta con ricca buonuscita non per esigenze tecniche ma meramente finanziarie. Difficile ma non impossibile che, di fronte a una permanenza forzata di Correa, la dirigenza decida di aggiungere Sanchez alla rosa come quinto attaccante, per regalare a Inzaghi un'altra opzione offensiva di tutto rispetto e di alto profilo per esperienza, personalità e qualità.