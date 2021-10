Franken (ex ct Aruba) a FcIN: “Ho spostato io Dumfries a destra. Ha meritato l’Inter”

L'ex allenatore dell'esterno olandese: "Ha una mentalità straordinaria, lavora sodo perché vuole". Poi un aneddoto

Ex giocatore delle Serie minori olandesi, per poco meno di due anni e 13 partite ha guidato la Nazionale di Aruba, convocando un certo Denzel Dumfries. Giovanni Franken ha forse cambiato la vita calcistica dell’esterno nerazzurro. Il primo a credere davvero in lui e a schierarlo sull’out di destra. Ecco in esclusiva per FcInterNews i ricordi dell’attuale primo assistente al ADO Den Haag.