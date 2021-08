FcIN – Vagiannidis in uscita: sarà prestito. L’esterno ha una preferenza

L'ex stellina del Panathinaikos si sta allenando nel centro sportivo delle giovanili in attesa di capire dove giocherà

Futuro ancora da definire per Georgios Vagiannidis. L'esterno greco, che al momento si sta allenando al Suning Youuth Developing Centre con i giovani nerazzurri, non resterà a Milano ma verrà girato in prestito. Da capire ancora dove e in quale squadra. Secondo quanto appurato da FcInterNews l’dea del ragazzo e dell’entourage resta sempre quella di cimentarsi in Italia e in Serie B, proprio per mettersi alla prova nel calcio nostrano e poter migliorare di conseguenza. Ma sul giocatore, oltre a un paio di squadre cadette, esiste pure l’interesse di club olandesi e greci. Possibile una cessione biennale temporanea per l'ex stellina del Panathinaikos.