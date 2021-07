I calabresi hanno preso informazioni per il giovane greco

Georgios Vagiannidis dovrebbe essere prestato dall'Inter per cercare fortuna in una nuova realtà. Per il laterale greco classe 2001, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Crotone, avversario odierno in amichevole dei nerazzurri.